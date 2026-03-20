Vive les vacances Ta pâte à pain Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse
Vive les vacances Ta pâte à pain Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse mercredi 29 juillet 2026.
Vive les vacances Ta pâte à pain
Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Plonge les mains dans la pâte à pain et visite la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans.
Plonge les mains dans la pâte à pain pour découvrir la vie d’avant. Puis, poursuis l’aventure dans le passé en visitant la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans. Places limitées. .
Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 contact@museedelachalosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vive les vacances Ta pâte à pain
Dip your hands in the bread dough and visit the tenant farmers’ house. Before you leave, get your hot bread roll. From 6 years old.
L’événement Vive les vacances Ta pâte à pain Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Terres de Chalosse