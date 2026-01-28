Vive les zones humides ! Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet
Vive les zones humides !
Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
2026-02-14
2026-02-14
2026-02-14
A l’occasion de la mise en lumière des zones humides, venez participer à des défis scientifiques avec l’association Les Petits Débrouillards. Quelles sont les particularités de ces milieux ? Qui sont les gerris, leurs habitants parfois bien cachés ? Comment les préserver ? Nous répondrons ensemble aux questions des petits et grands, à partir de 6 ans.
Animé par les Petits Débrouillards.
6/8 ans. .
Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
