Vive les zones humides ! Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Vive les zones humides !

Maison de l'Environnement Parc Izadia 297 avenue de l'Adour Anglet

A l’occasion de la mise en lumière des zones humides, venez participer à des défis scientifiques avec l’association Les Petits Débrouillards. Quelles sont les particularités de ces milieux ? Qui sont les gerris, leurs habitants parfois bien cachés ? Comment les préserver ? Nous répondrons ensemble aux questions des petits et grands, à partir de 6 ans.

Animé par les Petits Débrouillards.
6/8 ans.   .

+33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

