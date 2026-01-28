Vive les zones humides ! Copie Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Vive les zones humides ! Copie

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

A l’occasion de la mise en lumière des zones humides, venez participer à des défis scientifiques avec l’association Les Petits Débrouillards. Quelles sont les particularités de ces milieux ? Qui sont les gerris, leurs habitants parfois bien cachés ? Comment les préserver ? Nous répondrons ensemble aux questions des petits et grands, à partir de 6 ans.

Animé par les Petits Débrouillards.

6/8 ans. .

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vive les zones humides ! Copie

L’événement Vive les zones humides ! Copie Anglet a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Anglet