Pompignac

Vive l’été au village gaulois !

Place de l’Entre-deux-Mers Pompignac Gironde

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Plongez dans l’ambiance festive et conviviale d’un village gaulois à deux pas de chez vous. Au programme ateliers de calligraphie, démonstrations de combats, création de costumes, arts divinatoires et nombreuses autres animations. Une restauration sur place vous proposera de la cervoise par exemple. Le soir, un grand banquet est proposé (de 12 à 16 €, sur réservation), suivi d’un concert de musique irlandaise. À 23 h, un feu d’artifice et un bal festif clôtureront cette journée exceptionnelle. Entrée libre et, pour être complètement dans l’ambiance, vous pouvez même venir costumé. .

Place de l’Entre-deux-Mers Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 13 00 mairie@pompignac.fr

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English : Vive l’été au village gaulois !

L’événement Vive l’été au village gaulois ! Pompignac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de l’Entre-deux-Mers