Vive l’opérette ! Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

L’opérette, cette forme légère et vivante de la musique, mérite d’être au cœur des programmations. Elle réunit toutes les générations, et surtout quel meilleur répertoire pour apporter de l’humour et de la fantaisie dans un monde qui peut être si tragique !

Œuvres de Maurice Yvain, André Messager, Paul Misraki, Charles Lecoq et Jacques Offenbach.

La compagnie Le Capriccio Français

DISTRIBUTION

Zoé HAUGOMAT : Margot Michu

Rebecca DELAS : Marguerite Michu

Théo JUGIE : Pas d’Vis

Eddy LUKAU : César Gaston

Direction musicale : Philippe LE FEVRE

Metteur en scène : Antoine de la MORINERIE

Création lumières : Thibault SINAY

Le Capriccio Français

Joseph QUERLEUX, Karine WATELET, violons

Marie SAINT-LOUBERT-BIÉ, alto

Jérôme VIDALLER, violoncelle

Ismaël DIENE, contrebasse

Anne-Claire LO PORTO, flûte

Haruko MORIMOTO, clarinette

Julie PERRUCHE, piano

et la classe de chant du conservatoire (Colette Hochain)

Maria CUENCA, Celia CULI, Rokhaya THIAM, Paola PITOT, Milan CORNU, Nicolas HAU, Lucas GIMENEZ, Gabriel D’ASFELD, Franz LAVRUT

Chef de chant, Damien Lehman

Dans le cadre de la 1ère semaine de la voix du 12 au 17 janvier 2026, organisation d’un spectacle musical dont la durée est de 1h15

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h00 à 16h15

gratuit

Sous réserve de places disponibles, il vous appartient de réserver sur le lien ci-dessous :

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T16:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T17:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T15:00:00+02:00_2026-01-17T16:15:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

