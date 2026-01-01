Vive l’opérette ! Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
L’opérette, cette forme légère et vivante de la musique, mérite d’être au cœur des programmations. Elle réunit toutes les générations, et surtout quel meilleur répertoire pour apporter de l’humour et de la fantaisie dans un monde qui peut être si tragique !
Œuvres de Maurice Yvain, André Messager, Paul Misraki, Charles Lecoq et Jacques Offenbach.
La compagnie Le Capriccio Français
DISTRIBUTION
Zoé HAUGOMAT : Margot Michu
Rebecca DELAS : Marguerite Michu
Théo JUGIE : Pas d’Vis
Eddy LUKAU : César Gaston
Direction musicale : Philippe LE FEVRE
Metteur en scène : Antoine de la MORINERIE
Création lumières : Thibault SINAY
Le Capriccio Français
Joseph QUERLEUX, Karine WATELET, violons
Marie SAINT-LOUBERT-BIÉ, alto
Jérôme VIDALLER, violoncelle
Ismaël DIENE, contrebasse
Anne-Claire LO PORTO, flûte
Haruko MORIMOTO, clarinette
Julie PERRUCHE, piano
et la classe de chant du conservatoire (Colette Hochain)
Maria CUENCA, Celia CULI, Rokhaya THIAM, Paola PITOT, Milan CORNU, Nicolas HAU, Lucas GIMENEZ, Gabriel D’ASFELD, Franz LAVRUT
Chef de chant, Damien Lehman
Dans le cadre de la 1ère semaine de la voix du 12 au 17 janvier 2026, organisation d’un spectacle musical dont la durée est de 1h15
Le samedi 17 janvier 2026
de 15h00 à 16h15
gratuit
Tout public.
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
