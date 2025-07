VIVE L’OPERETTE – COUR DU CHATEAU – VALTORET St Amans Valtoret

VIVE L’OPERETTE Début : 2025-08-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Vivez ou revivez les plus grands airs et ensembles d’opérette et d’opéra au sein de la cour du château de Saint Amans Valtoret. Dans ce cadre exceptionnel, comptant parmi les plus beaux moments de notre première édition 2025, nous vous amenons à nouveau dans ce sublime écrin. Cette fois-ci, nous revisiterons les plus grands airs d’opérettes de Jacques Offenbach à Francis Lopez, avec 2 sopranos, 1 ténor, 1 baryton et des musiciens exceptionnels. Préparez vous à chanter ces airs que vous connaissez tous !

COUR DU CHATEAU – VALTORET 1 RUE PLAN CASTEL 81240 St Amans Valtoret 81