Vive Chapelle de la Congrégation Poligny

Vive Chapelle de la Congrégation Poligny mardi 7 octobre 2025.

Vive

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Théâtre À partir de 13 ans 1h30

Compagnie Superlune

Vive

Lors d’un procès, Anaïs Lacascade, jeune cheffe issue d’une famille de la gastronomie étoilée, dénonce l’inceste commis par son père. Pour sortir du secret et reprendre la parole, c’est un parcours de combattante avec souffle et vitalité, Vive raconte la résilience d’une héroïne moderne.

Dans cette pièce-procès immersive, le public installé autour de l’espace de jeu est entraîné par quatre interprètes dans un récit choral rythmé par la danse et la musique.

Fédérateur et flamboyant, le spectacle réunit les générations autour d’une urgence majeure et célèbre le pouvoir des mots.

Texte Joséphine Chaffin

Mise en scène

Clément Carabédian et Joséphine Chaffin

Jeu Clément Carabédian, Estelle Clément-Bealem, Hermine Dos Santos et Patrick Palmero

Créateur son et musique Théo Rodriguez-Noury

Régie son Théo Rodriguez-Noury ou Théo Armengol

Créatrice lumières Mathilde Domarle

Régie lumières Mathilde Domarle ou Nicolas Zajkowski

Créatrice costumes Agathe Trotignon

Chorégraphe Nina Vallon .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

English : Vive

German : Vive

Italiano :

Espanol :

L’événement Vive Poligny a été mis à jour le 2025-07-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)