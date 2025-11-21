VIVE THEATRE SORANO Toulouse

VIVE

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-21

Anaïs, une jeune chef issue d’une famille de grands chefs étoilés, décide de parler pour dénoncer les abus de son père. Son combat commence dans un tribunal, mais aussi dans sa propre famille, où le silence protège les secrets.

Ce spectacle, plein d’énergie, raconte comment une jeune fille retrouve sa voix face à la violence. Il parle de résilience, du pouvoir des mots, et de l’importance de ne pas rester silencieux.

Le public est invité à vivre cette histoire en immersion, avec de la musique et de la danse, portée par quatre artistes. Une pièce forte et touchante, accessible à tous. 9 .

English :

Anaïs, a young chef from a family of Michelin-starred chefs, decides to speak out and denounce her father?s abuses. Her battle begins in a court of law, but also within her own family, where silence protects secrets.

German :

Anaïs, eine junge Köchin aus einer Familie von Sterneköchen, beschließt zu sprechen, um den Missbrauch durch ihren Vater anzuprangern. Ihr Kampf beginnt in einem Gerichtssaal, aber auch in ihrer eigenen Familie, wo das Schweigen die Geheimnisse schützt.

Italiano :

Anaïs, giovane chef proveniente da una famiglia di cuochi stellati, decide di parlare per denunciare gli abusi del padre. La sua battaglia inizia in tribunale, ma anche all’interno della sua famiglia, dove il silenzio protegge i segreti.

Espanol :

Anaïs, una joven chef de una familia de cocineros con estrellas Michelin, decide denunciar los abusos de su padre. Su batalla comienza en los tribunales, pero también en el seno de su propia familia, donde el silencio protege los secretos.

