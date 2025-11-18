VIVE Ville de cluny Cluny

VIVE Mardi 18 novembre, 20h00 Ville de cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T20:00:00 – 2025-11-18T21:30:00

Fin : 2025-11-18T20:00:00 – 2025-11-18T21:30:00

La jeune et brillante cheffe Anaïs Lacascade accuse son père – lui-même représentant de la gastronomie étoilée – de l’avoir abusée de ses 7 à 14 ans. Tout au long d’un procès fleuve, relayée par son avocat au verbe flamboyant, elle raconte. Au gré des témoignages de son entourage, on plonge dans l’enfance d’Anaïs et la confusion qui y règne entre la passion pour la cuisine et le goût de la domination : dans ce clan familial, la violence est scellée par le silence, des non-dits qui se transmettent de génération en génération.

Pour Anaïs, reprendre la parole est une question de vie ou de mort. Mais comment sortir du secret ? De la cuisine au tribunal, des actes à leur dénonciation, du mutisme à la joie des mots retrouvés : c’est un parcours de combattante que VIVE retrace, dans un récit choral où soufflent l’espoir et la vitalité.

Texte lauréat de l’Aide à la Création ARTCENA 2022

Durée 1h30

Tout public et public ado à partir de 13 ans

Ville de cluny 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « production@compagniesuperlune.com »}]

SUPERLUNE / Joséphine Chaffin & Clément Carabédian theatre autrice