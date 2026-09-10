Vivez la Belle Époque de la Côte Chalonnaise ! Domaine de Moroges Moroges

Informations pratiques

Moroges

Vivez la Belle Époque de la Côte Chalonnaise !

Domaine de Moroges 30 rue des Lavoirs Moroges Saône-et-Loire

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 12:30:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une immersion conviviale, festive et gourmande dans les années 1900.

Dans le cadre de Vignobles en Scène 2026, le Domaine de Moroges vous ouvre les portes d’un autre siècle.

Quittez le présent et embarquez pour un extraordinaire voyage au cœur de la Belle Époque.

Dans cet ancien moulin de 1900, entouré d’un parc aux arbres séculaires, le temps semble soudain suspendu.

Décors, tables dressées et costumes d’époque recréent l’élégance et l’esprit de fête des grandes tablées d’autrefois.

Au menu : un généreux buffet préparé à partir de recettes d’époque, pour retrouver les saveurs du siècle de nos grands-parents.

Chaque mets s’accorde avec un vin de la Côte chalonnaise, choisi pour révéler toute la richesse du terroir.

Au cœur de l’expérience, un spectacle théâtral costumé fait revivre les Mères lyonnaises de la Belle Époque.

Cuisinières d’exception, elles surgissent parmi les convives avec leurs histoires, leurs bons mots et leur caractère bien trempé.

Bien plus qu’un déjeuner : une aventure immersive, conviviale, festive et gourmande où cuisine, vins et théâtre ne font plus qu’un. .

Domaine de Moroges 30 rue des Lavoirs Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 93 83 25 xpm.evabex@gmail.com

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English : Vivez la Belle Époque de la Côte Chalonnaise !

L’événement Vivez la Belle Époque de la Côte Chalonnaise ! Moroges a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)