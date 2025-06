Vivez le sport au Jaï Marignane 30 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Vivez le sport au Jaï Du 30/06 au 28/08/2025 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h15. Plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-06-30

fin : 2025-08-28

2025-06-30

La ville de Marignane organise, en semaine, des animations sportives à destination des marignanais, sur la plage du Jaï.

Activités (suivant météo) réveil musculaire, aquagym, longe-côte encadrés par les maîtres-nageurs de la Ville.

Plage du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 34 49

English :

On weekdays, the City of Marignane organizes sports activities for Marignane residents on the Jaï beach.

Activities (weather permitting): muscular awakening, aquagym, longe-côte supervised by the town’s lifeguards.

German :

Die Stadt Marignane organisiert unter der Woche Sportanimationen für die Einwohner von Marignane am Strand von Jaï.

Aktivitäten (je nach Wetterlage): Muskelerweckung, Wassergymnastik, Longe-côte, die von den Bademeistern der Stadt betreut werden.

Italiano :

Durante la settimana, il comune di Marignane organizza attività sportive per gli abitanti di Marignane, sulla spiaggia di Jaï.

Attività (tempo permettendo): tonificazione muscolare, aquagym, longe-côte sotto la supervisione dei bagnini della città.

Espanol :

Durante la semana, la ciudad de Marignane organiza actividades deportivas para los habitantes de Marignane, en la playa de Jaï.

Actividades (si el tiempo lo permite): tonificación muscular, aquagym, longe-côte supervisadas por los socorristas municipales.

