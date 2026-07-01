Vivez le Tour de France Route du Mont Salève Collonges-sous-Salève

Informations pratiques

Collonges-sous-Salève

Vivez le Tour de France

Route du Mont Salève Col de la Croisette Collonges-sous-Salève Haute-Savoie

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez vivre la 15ème étape du Tour de France 2026 en direct du Col de la Croisette. Profitez d’un programme complet avec petit-déjeuner, déjeuner buffet, passage de la caravane et goûter. Un écran géant diffusera la montée et les temps forts de l’étape.

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Route du Mont Salève Col de la Croisette Collonges-sous-Salève 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 95 99 34 contact@lesmarchesdelacroisette.fr

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English : Experience the Tour de France

Come experience the 15th stage of the 2026 Tour de France live from the Col de la Croisette. Enjoy a full-day program that includes breakfast, a buffet lunch, the passage of the caravan, and an afternoon snack. A giant screen will broadcast the climb and the stage’s highlights.

L’événement Vivez le Tour de France Collonges-sous-Salève a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Monts du Genevois