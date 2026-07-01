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AGENDA · Collonges-sous-Salève

Vivez le Tour de France Route du Mont Salève Collonges-sous-Salève

dimanche 19 juillet 2026 · Route du Mont Salève · Collonges-sous-Salève

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route du Mont Salève
Adresse
Col de la Croisette
Ville
74160 Collonges-sous-Salève
Département
Haute-Savoie
Tarif
90 90

Collonges-sous-Salève

Vivez le Tour de France

Route du Mont Salève Col de la Croisette Collonges-sous-Salève Haute-Savoie

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez vivre la 15ème étape du Tour de France 2026 en direct du Col de la Croisette. Profitez d’un programme complet avec petit-déjeuner, déjeuner buffet, passage de la caravane et goûter. Un écran géant diffusera la montée et les temps forts de l’étape.
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Route du Mont Salève Col de la Croisette Collonges-sous-Salève 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 95 99 34  contact@lesmarchesdelacroisette.fr

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English : Experience the Tour de France

Come experience the 15th stage of the 2026 Tour de France live from the Col de la Croisette. Enjoy a full-day program that includes breakfast, a buffet lunch, the passage of the caravan, and an afternoon snack. A giant screen will broadcast the climb and the stage’s highlights.

L’événement Vivez le Tour de France Collonges-sous-Salève a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Monts du Genevois