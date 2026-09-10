Vivez l’éclat du verre, Musverre, Sars-Poteries

Informations pratiques

Vivez l’éclat du verre 19 et 20 septembre Musverre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le MusVerre ouvre ses portes et propose un week-end festif dédié à l’univers du verre, entre création, patrimoine et savoir-faire.

2ᵉ Salon Cristal et Verre en Avesnois

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Amis du MusVerre investissent le musée pour une célébration du verre. Ce salon réunit des exposants locaux et internationaux autour de pièces d’exception, de l’ancien au contemporain. Une immersion dans l’histoire verrière du territoire, entre objets rares, rencontres et échanges avec des passionnés, dans un lieu emblématique de mémoire industrielle et artistique.

Visites guidées

Collection permanente :

Samedi 14h, 15h, 16h / Dimanche 11h, 14h, 15h, 16h

Exposition «Enchanté, la fabrique des histoires» :

Samedi 15h, 16h, 17h / Dimanche 12h, 15h, 16h, 17h

Démonstrations de soufflage à la canne

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Ateliers participatifs anniversaire

Samedi et dimanche de 15h à 17h30

Musverre 76 Rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries, France Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France 0359731616 https://musverre.fr Nées de la passion d’un homme, Louis Mériaux, et de sa volonté de valoriser et de sauvegarder un patrimoine local et de la revivifier par la création contemporaine, les collections du MusVerre sont à la fois historiques et actuelles, artisanales et artistiques.

Elles sont ainsi constituées de deux ensembles majeurs, dont la dualité est un bel atout :

– Collection de « bousillés », c’est-à-dire de verres populaires, réalisés par des verriers de Sars-Poteries entre 1801 et 1937, pendant leur pose de travail.

– Sculptures contemporaines en verre.

Le MusVerre est le seul musée en France à embrasser, par les œuvres qu’il présente, une grande partie de l’histoire du verre contemporain et de nombreuses sculptures d’artistes internationaux, tout en se maintenant dans un suivi d’actualité (création, marché de l’art).

L’Atelier adjacent au musée est quant à lui un espace de création reconnu, dont l’équipement pointu permet d’organiser plusieurs stages par an, ainsi que des résidences qui contribuent encore à enrichir la collection. Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le MusVerre ouvre ses portes et propose un week-end festif dédié à l’univers du verre, entre création, patrimoine et savoir-faire.

©Département du Nord