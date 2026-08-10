Vivez l’éclipse solaire depuis la plus belle terrasse de Granville Hôtel Mercure le Grand Large Granville

Informations pratiques

Granville

Vivez l’éclipse solaire depuis la plus belle terrasse de Granville

Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Un spectacle céleste à ne pas manquer face à la mer !

Ce mercredi 12 août, vivez un moment exceptionnel sur la terrasse du Mercure Granville Le Grand Large.

Profitez de notre vue panoramique sur la baie pour observer la magnifique éclipse solaire, tout en dégustant un verre dans une ambiance conviviale. En prime, Granville en Musique animera notre véranda tout au long de la soirée !

Pour toute consommation au bar, une paire de lunettes d’observation est offerte, dans la limite des stocks disponibles.

Notre terrasse est ouverte à tous, que vous soyez de passage, Granvillais ou simplement à la recherche d’un endroit unique pour admirer ce phénomène rare.

Venez trinquer face à la mer… et lever les yeux vers un spectacle que l’on n’observe que très rarement. .

Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

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English : Vivez l’éclipse solaire depuis la plus belle terrasse de Granville

L’événement Vivez l’éclipse solaire depuis la plus belle terrasse de Granville Granville a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Granville Terre et Mer