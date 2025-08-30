Vivez les vendanges en immersion au coeur de la Maison Philippe Fourrier Baroville

Vivez les vendanges en immersion au coeur de la Maison Philippe Fourrier Baroville

39 rue de Bar-sur-Aube Baroville Aube

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-06

Samedi 30 août & samedi 6 septembre

Baroville

Le temps d’une journée, nous vous invitons à vivre une immersion unique dans les coulisses des vendanges, à Baroville ! Initialement prévue un peu plus tard, la date de l’évènement est avancée afin de coïncider avec le cœur de la récolte, lorsque les vignes sont en pleine effervescence. Une journée placée sous le signe du partage, du terroir… et de la passion du champagne.

-Accueil café-croissant

-Présentation & explication des vendanges

-Dégustation des premiers jus

-Visite de la cave

-Déjeuner & dégustation des champagnes

-Visite des vignes

-Dernière flûte en compagnie de la famille Fourrier.

‍♂️ 20 places disponibles par date

35€ par personne

Sur réservation obligatoire 03 25 27 13 44 / ou en ligne 35 .

39 rue de Bar-sur-Aube Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 13 44

