Vivez les vendanges ! Domaine Poncereau de Haut Épargnes samedi 20 septembre 2025.
Domaine Poncereau de Haut 1 Poncereau de Haut Épargnes Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-09-20 08:30:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Entrez dans la peau d’un vigneron et partagez la magie des vendanges, du raisin à la dégustation
Domaine Poncereau de Haut 1 Poncereau de Haut Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 58 58 44 contact@vin-benassy.fr
English :
Step into the shoes of a winemaker and share in the magic of the harvest, from grapes to tasting
German :
Schlüpfen Sie in die Haut eines Winzers und teilen Sie die Magie der Weinlese, von der Traube bis zur Verkostung
Italiano :
Entrate nei panni di un viticoltore e condividete la magia della vendemmia, dall’uva alla degustazione
Espanol :
Póngase en la piel de un viticultor y comparta la magia de la vendimia, desde la uva hasta la degustación
