Vivez les vendanges ! Domaine Poncereau de Haut Épargnes samedi 20 septembre 2025.

Domaine Poncereau de Haut 1 Poncereau de Haut Épargnes Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-09-20 08:30:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Entrez dans la peau d’un vigneron et partagez la magie des vendanges, du raisin à la dégustation

Domaine Poncereau de Haut 1 Poncereau de Haut Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 58 58 44 contact@vin-benassy.fr

English :

Step into the shoes of a winemaker and share in the magic of the harvest, from grapes to tasting

German :

Schlüpfen Sie in die Haut eines Winzers und teilen Sie die Magie der Weinlese, von der Traube bis zur Verkostung

Italiano :

Entrate nei panni di un viticoltore e condividete la magia della vendemmia, dall’uva alla degustazione

Espanol :

Póngase en la piel de un viticultor y comparta la magia de la vendimia, desde la uva hasta la degustación

