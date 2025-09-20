Vivez l’expérience unique d’un trajet en locomotive à vapeur authentique ! Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS) Bar-le-Duc

Vivez l’expérience unique d’un trajet en locomotive à vapeur authentique ! 20 et 21 septembre Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS) Meuse

110 places max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Un conférencier vous accueillera dès le parking, afin de vous faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de Suzanne, notre locomotive à toute vapeur !

Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS) 29 Ch. du Varinot, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 11 13 http://www.lasuzanne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr/ »}] Depuis l’été 2021, Suzanne accueille à son bord les premiers passagers, installés dans des baladeuses tirées par ses soins. Cette initiative portée par une équipe de bénévoles passionnés a transformé une locomotive centenaire en une véritable aventure immersive.

• Un trajet de 4,2 km à travers la campagne meusienne,

• Une halte forestière à la baraque Adrian, en plein cœur du bois de Massonges,

• Une heure de visite : exposition, conférence, espace vidéo et même un train Lego pour les enfants,

• Puis le retour à bord de Suzanne pour rejoindre la gare de départ. Toilettes, boutique souvenirs, parking voitures et bus, accès PMR disponibles sur place.

Jean-Noël Portmann