Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Ganadéria Ribeiro Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise

Ganadéria Ribeiro Chemin des Abesses Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vivez la tradition landaise comme jamais !

Une expérience authentique, conviviale et inoubliable… à vivre en famille ou entre amis.

Visite de la ganadéria, immersion au milieu des vaches lors de l’alimentation, explication autour du bétail et de la course landaise.

Dégustation des saveurs locales pastis & Tourtières de Dax.

Paiement à la réservation Réservez au plus tard 24h avant la date choisie. .

Ganadéria Ribeiro Chemin des Abesses Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 65 14 94 ganaderiaribeiro@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise

L’événement Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grand Dax