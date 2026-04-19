Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Ganadéria Ribeiro Saint-Paul-lès-Dax

Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Ganadéria Ribeiro Saint-Paul-lès-Dax

Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Ganadéria Ribeiro Saint-Paul-lès-Dax dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Ganadéria Ribeiro

Adresse : Chemin des Abesses

Ville : 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Département : Landes

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Paul-lès-Dax

Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise

Ganadéria Ribeiro Chemin des Abesses Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Vivez la tradition landaise comme jamais !
Une expérience authentique, conviviale et inoubliable… à vivre en famille ou entre amis.
Visite de la ganadéria, immersion au milieu des vaches lors de l’alimentation, explication autour du bétail et de la course landaise.
Dégustation des saveurs locales pastis & Tourtières de Dax.
Paiement à la réservation Réservez au plus tard 24h avant la date choisie.   .

Ganadéria Ribeiro Chemin des Abesses Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 65 14 94  ganaderiaribeiro@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise

L’événement Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grand Dax

À voir aussi à Saint-Paul-lès-Dax (Landes)