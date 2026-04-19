Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Ganadéria Ribeiro Saint-Paul-lès-Dax
Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Ganadéria Ribeiro Saint-Paul-lès-Dax dimanche 19 avril 2026.
Saint-Paul-lès-Dax
Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise
Ganadéria Ribeiro Chemin des Abesses Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vivez la tradition landaise comme jamais !
Une expérience authentique, conviviale et inoubliable… à vivre en famille ou entre amis.
Visite de la ganadéria, immersion au milieu des vaches lors de l’alimentation, explication autour du bétail et de la course landaise.
Dégustation des saveurs locales pastis & Tourtières de Dax.
Paiement à la réservation Réservez au plus tard 24h avant la date choisie. .
Ganadéria Ribeiro Chemin des Abesses Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 65 14 94 ganaderiaribeiro@outlook.fr
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English : Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise
L’événement Vivez une expérience au cœur de la tradition landaise Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grand Dax
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