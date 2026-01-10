Viviane Ginapé et Alain Jean-Marie rendent hommage à Abbey Lincoln, grande figure du jazz vocal, chanteuse engagée à la voix grave et habitée, dont l’interprétation alliait force, liberté et émotion. À travers ce répertoire, Viviane Ginapé, chanteuse et pédagogue nourrie par les grandes voix du jazz comme Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, mais aussi par les musiques latines, propose une lecture personnelle, sensible et intime de l’univers d’Abbey Lincoln. Le dialogue avec Alain Jean-Marie, pianiste incontournable du jazz, se fait tout en finesse, écoute et complicité, pour un moment de musique chaleureux, sincère et profondément vivant

Viviane Ginapé et Alain Jean-Marie rendent hommage à Abbey Lincoln, grande figure du jazz vocal, chanteuse engagée à la voix grave et habitée

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 20h30

payant Tarif Web : 22 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 17 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-05T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-05T19:00:00+02:00_2026-02-05T20:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5655-viviane-ginape-invite-alain-jean-marie https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

