Viviane Ginapé invite Mario Canonge Le Baiser Salé Paris

Viviane Ginapé invite Mario Canonge Le Baiser Salé Paris jeudi 23 octobre 2025.

Entre jazz et couleurs latines, Viviane Ginapé tisse sa voix avec audace et sensibilité. Richie Beirach l’inspire, Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan l’ont façonnée, tandis que Tania Maria et Milton Nascimento ajoutent chaleur et swing à sa palette. Pédagogue et exploratrice de l’improvisation vocale, elle joue avec les mots, les phrases et le scat comme autant de chemins possibles. Aux côtés de Mario Canonge, elle prolonge sa résidence autour des standards de jazz et de blues, offrant chaque fois une performance où sa voix devient percussive, instrumentale ou narrative, toujours pleine de surprises et d’instantanéité !

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h00 à 20h15

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20251023 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/