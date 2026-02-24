À travers ce duo complice, ils rendent hommage au génie intemporel de Duke Ellington, revisitant ses compositions avec élégance, sensibilité et un souffle contemporain. Entre dialogues intimes, swing délicat et moments d’improvisation, une expérience musicale à la fois élégante et accessible, parfaite pour les amateurs de jazz et de belles sonorités – une invitation à se laisser porter par la magie du jazz en toute complicité.

Plongez dans l’univers raffiné du projet « A Nod to Duke », une rencontre musicale entre la voix expressive de Viviane Ginapé et le piano subtil de Philippe Milanta.

Le jeudi 02 avril 2026

de 19h00 à 20h30

payant Tarif Adhérents : 15 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Web : 22 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

