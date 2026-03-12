Viving Brest Brest Expo, Parc de Penfeld Guilers 13 – 16 mars Sur place : 5€

Sur internet : gratuit

Entrée gratuite lors de la première heure d’ouverture tous les jours

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Le salon Habitat et Immobilier Viving s’installe à Brest du 13 au 16 mars 2026, pour un rendez-vous dédié à l’habitat, à l’immobilier et à l’aménagement

Référence pour tous les porteurs de projets maison et immobilier, Viving fait escale à Brest, au Brest Expo, Parc de Penfeld. Organisé par GL events Exhibitions, du 13 au 16 mars, plus de 140 professionnels de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement partagent leur expertise, présentent leurs solutions et accompagnent les visiteurs à chaque étape de leurs projets. Pendant 4 jours, le salon met en avant les tendances, innovations et savoir-faire du secteur de l’habitat grâce à une sélection d’experts locaux. Un temps fort, placé sous le signe du conseil, de l’échange et de la concrétisation de projets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-16T17:00:00.000+01:00

Brest Expo, Parc de Penfeld Route de Brest 29820 Guilers Guilers 29820 Finistère



