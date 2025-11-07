Viving Lannion Le skope Lannion 7 – 9 novembre Sur place : 5€

Sur internet : gratuit

Entrée gratuite lors de la première heure d’ouverture tous les jours

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Le 1er Salon Habitat & Immobilier Viving se tient au SKOPE

Le salon Habitat & Immobilier Viving, qui se déroule déjà à Brest, Rennes, Quimper, Vannes, Lorient, Saint-Malo ou encore Reims, s’installe pour la première fois dans le Trégor. Dédié aux particuliers, il se déroule du 7 au 9 novembre 2025, au SKOPE, le nouveau parc des événements de Lannion-Trégor Communauté (LTC). Pour sa première édition dans les Côtes d’Armor, Viving s’étendra sur 3300 m². Véritable catalyseur d’innovations, ce rendez-vous incontournable rassemble plus de 300 marques et 74 professionnels locaux de l’habitat, dont le Point Info Habitat de LTC, pour assurer un suivi au long cours des projets de construction, rénovation, décoration et aménagement, dans un cadre pensé pour inspirer, conseiller et accompagner tous les projets d’habitat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T18:00:00.000+01:00

Le skope Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor