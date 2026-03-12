Viving Lorient Parc Des Expositions, Lorient Lanester 13 – 15 mars Tarifs :

Sur place : 5€

Sur internet : gratuit

Entrée gratuite lors de la première heure d’ouverture tous les jours

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Le salon Habitat et Immobilier Viving s’installe à Lorient du 13 au 15 mars 2026, pour un rendez-vous dédié à l’habitat, à l’immobilier et à l’aménagement

Référence pour tous les porteurs de projets maison et immobilier, Viving fait escale à Lorient, au Parc Expo. Organisé par GL events Exhibitions, du 13 au 15 mars, plus de 110 professionnels de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement partagent leur expertise, présentent leurs solutions et accompagnent les visiteurs à chaque étape de leurs projets. Pendant 3 jours, le salon met en avant les tendances, innovations et savoir-faire du secteur de l’habitat grâce à une sélection d’experts locaux. Un temps fort, placé sous le signe du conseil, de l’échange et de la concrétisation de projets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T18:00:00.000+01:00

1

salome.r@oxygen-rp.com

Parc Des Expositions, Lorient 286 rue Rouget de Lisle, 56600 Lanester Lanester 56600 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

