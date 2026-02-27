Viving Parc des Expositions Marseille

Viving

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026 le vendredi et samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Le salon Viving Habitat et Immobilier rassemble de nombreux professionnels en un seul et même lieu pour répondre à toutes vos attentes.

Viving est conçu comme un lieu de rencontres et de solutions, idéal pour trouver les interlocuteurs les plus adaptés pour votre projet. Bénéficiez de conseils d’experts, faites le plein de bonnes idées et lancez vous dans la conception de votre habitat de demain ! .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Viving Habitat & Immobilier show brings together a wide range of professionals in a single location to meet all your expectations.

