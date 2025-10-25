Vivons heureux en attendant (au profit d’Octobre rose) Salle George Brassens Saint-Médard-en-Jalles

Entrée libre au profit d’Octobre rose

Début : 2025-10-25T20:30:00 – 2025-10-25T22:00:00

Il y eu la faim, le froid, les séparations sur les quais de gares, la peur, la violence, des cicatrices qui, jamais ne disparaîtront. Les affres de la guerre sont désormais derrière nous.

La reconstruction matérielle et morale de notre société est en marche. Petit à petit le cours de nos vies reprend. Le travail bien sûr est la priorité principale, mais aussi le retour aux distractions, aux vacances au bord de la mer ou à la montagne, les sorties au cinéma ou au théâtre. Les relations humaines pas toujours faciles ou paisibles.

Réapprendre à vivre ensemble. Et puis la musique qui nous rassemble, nous fait danser et aimer par-dessus tout la vie.

Salle George Brassens 104 avenue Anatole France 3160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Spectacle de café théâtre dans un décor des années 50

