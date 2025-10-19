Vivons livres ! Pol’n Nantes

Vivons livres ! Pol’n Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre. Tout public

À la suite des coupes budgétaires de la Région en décembre 2024, le collectif des éditeurs des Pays de la Loire (Coll.LIBRIS) marque sa résistance en organisant un salon de l’édition indépendante. En affirmant la place des éditrices et éditeurs du Coll.LIBRIS dans l’environnement régional, l’enjeu est de montrer et défendre la force du collectif, la diversité du livre et la liberté d’expression.Avec la participation de quelque 30 maisons d’édition indépendantes.Au programme :????Vendredi 17 octobre, de 18h-22h, inauguration à 20h????Samedi 18 octobre, de 10 h-22 h15 h-16 h / Table ronde : Indépendance dans l’édition, de quoi parle-t-on ?20 h-21h / Spectacle de chant avec la CHORALE SANSNOMGospel, impro, circle songs, chants d’ici et d’ailleurs. Participation au chapeau????Dimanche 19 octobre, de 10 h-18 h16 h-17 h / Table ronde : Le livre et la lecture en régions : quelles perspectives pour la filière ?Et : des lectures à écouter, un espace jeunesse avec coloriages, jeux et coin lecture…Retrouvez la programmation en détail sur la page Facebook de l’événement

Pol’n Centre-ville Nantes 44000

02 51 82 36 71 http://pol-n.org pole.n@wanadoo.fr https://www.facebook.com/events/810926341409138/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D