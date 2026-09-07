Vivre à Grandrupt et à Saint-Stail au XVIIIe siècle, où peut-on encore voir la principauté de Salm ?, Grandrupt, Grandrupt

Informations pratiques

Vivre à Grandrupt et à Saint-Stail au XVIIIe siècle, où peut-on encore voir la principauté de Salm ? Samedi 19 septembre, 17h30 Grandrupt Vosges

RDV au carrefour Route de Senones / Chemin des Houes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

À travers une promenade entre Grandrupt et Saint-Stail, recherchons ensemble des traces laissées par les habitants du XVIIIe siècle. Ces vestiges marquent le paysage et témoignent des modes de vie dans la vallée. La visite guidée met en lumière l’inventaire du patrimoine en cours, pour prendre le temps de voir autrement les objets et constructions, modestes ou remarquables, comme l’église Saint-Étienne.

Action financée conjointement par le Conseil départemental des Vosges et l’Inventaire général du patrimoine culturel Région Grand Est.

Grandrupt Grandrupt Grandrupt 88210 Vosges Grand Est

À travers une promenade entre Grandrupt et Saint-Stail, recherchons ensemble des traces laissées par les habitants du 18e siècle. Ces vestiges marquent le paysage et témoignent des modes de vie dans …

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