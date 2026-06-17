Vivre au temps des seigneurs Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle
Vivre au temps des seigneurs Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle samedi 4 juillet 2026.
Castelnaud-la-Chapelle
Vivre au temps des seigneurs
Château de Castelnaud Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Vivre au temps des seigneurs
-Vertus et usages des plantes médiévales pour percer les secrets de leurs multiples usages.
-Hygiène et propreté pour dépoussiérer nos idées reçues sur ce thème et revisiter l’usage de l’eau au fil des siècles .
Tous les jours du 4 juillet au 31 août .
-Dans la basse-cour un artisan indispensable au quotidien de l’époque propose en continu une démonstration de forge
Tous les jours sauf le dimanche du 4 juillet au 31 août . .
Château de Castelnaud Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00
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English : Vivre au temps des seigneurs
Rendezvous with a 13th century knight
11am, 12pm, 2pm, 3pm, 4pm, 5pm,
School of Chivalry workshop
11:30 am; 12:30 pm, 1:30 pm, 2:30 pm, 3:30 pm, 4:30 pm and 5:30 pm
Except Fridays and Saturdays
L’événement Vivre au temps des seigneurs Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne