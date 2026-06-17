Vivre au temps des seigneurs Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle

Castelnaud-la-Chapelle

Vivre au temps des seigneurs

Château de Castelnaud Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Vivre au temps des seigneurs

-Vertus et usages des plantes médiévales pour percer les secrets de leurs multiples usages.

-Hygiène et propreté pour dépoussiérer nos idées reçues sur ce thème et revisiter l’usage de l’eau au fil des siècles .

Tous les jours du 4 juillet au 31 août .

-Dans la basse-cour un artisan indispensable au quotidien de l’époque propose en continu une démonstration de forge

Tous les jours sauf le dimanche du 4 juillet au 31 août . .

Château de Castelnaud Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00

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English : Vivre au temps des seigneurs

Rendezvous with a 13th century knight

11am, 12pm, 2pm, 3pm, 4pm, 5pm,

School of Chivalry workshop

11:30 am; 12:30 pm, 1:30 pm, 2:30 pm, 3:30 pm, 4:30 pm and 5:30 pm

Except Fridays and Saturdays

L’événement Vivre au temps des seigneurs Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne