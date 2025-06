Vivre aux côtés des humains : le quotidien caché des animaux sauvages à Nantes – Parc du Grand Blottereau Nantes 21 juin 2025 17:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 17:30 – 18:30

Gratuit : non Gratuit sans réservation

La présence d’animaux sauvages en milieu urbain suscite des réactions contrastées : de l’inquiétude face aux sangliers qui pénètrent dans les centres-villes, à l’émerveillement devant les faucons pèlerins nichant sur les cathédrales ou les écureuils roux sautant d’arbre en arbre dans les parcs. Mais comment ces animaux s’adaptent-ils à la proximité des humains ? À travers trois années de piégeage photographique menées depuis le cœur de Nantes jusqu’au bocage, cette conférence explore les stratégies des animaux sauvages face aux humains. Notre espèce a progressivement modelé un « paysage de la peur » dans lequel certaines espèces modifient leurs déplacements et leurs habitudes pour cohabiter avec nous… ou nous fuir.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000