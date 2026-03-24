Vivre avec les loups en Bretagne autrefois Maison pour tous Plougonven

Vivre avec les loups en Bretagne autrefois

Maison pour tous 4 Place de la Résistance Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 20:00:00

Date(s) :

2026-04-10

François de Beaulieu, écrivain morlaisien qui a publié une soixantaine de livre sur le patrimoine naturel et culturel de la Bretagne, vient donner une conférence. Le thème Vivre avec les loups en Bretagne autrefois , fait écho à son livre Le Loup en Bretagne hier et aujourd’hui sorti en 2023. .

Maison pour tous 4 Place de la Résistance Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 72 63 64 87

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English : Vivre avec les loups en Bretagne autrefois

L’événement Vivre avec les loups en Bretagne autrefois Plougonven a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX