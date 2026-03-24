Vivre avec les loups en Bretagne autrefois Maison pour tous Plougonven
Vivre avec les loups en Bretagne autrefois Maison pour tous Plougonven vendredi 10 avril 2026.
Vivre avec les loups en Bretagne autrefois
Maison pour tous 4 Place de la Résistance Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 20:00:00
Date(s) :
2026-04-10
François de Beaulieu, écrivain morlaisien qui a publié une soixantaine de livre sur le patrimoine naturel et culturel de la Bretagne, vient donner une conférence. Le thème Vivre avec les loups en Bretagne autrefois , fait écho à son livre Le Loup en Bretagne hier et aujourd’hui sorti en 2023. .
Maison pour tous 4 Place de la Résistance Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 72 63 64 87
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English : Vivre avec les loups en Bretagne autrefois
L’événement Vivre avec les loups en Bretagne autrefois Plougonven a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX
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