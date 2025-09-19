Vivre avec ou sans la République – La Haute-Savoie (1940-1947) Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy

Vivre avec ou sans la République – La Haute-Savoie (1940-1947) 19 – 21 septembre Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Exposition en accès libre toute la journée.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Ce qu’est pour nous la république, nous ne l’avons jamais si bien compris que pendant les années d’occupation. » André Malraux, 4 septembre 1958.

Découvrez l’histoire de la Haute-Savoie et de ses habitants pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui suivent la Libération à travers un parcours qui mène de l’armistice de 1940 à la naissance de la IVe République.

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l'entrée du parking se trouve rue de l'école normale.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Arch.dép.Haute-Savoie