Vivre avec ses émotions Maison de la Conversation Paris
Vivre avec ses émotions Maison de la Conversation Paris samedi 7 février 2026.
Et si on prenait le temps d’en parler, de nos émotions ? Et si on prenait le temps de leur redonner une place ?
Une émotion… qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? Comment je la reconnais ? Qu’est-ce que j’en fais ? Comment influe-t-elle sur ma relation à l’autre ?
Autant de questions que l’atelier propose d’aborder en laissant vivre notre corps pour observer ce qu’il s’y passe et ce que cela nous fait.
Cet atelier offre un espace d’échange et d’exploration des émotions. Par l’expérimentation et les échanges avec le groupe, il permet de prendre conscience de ce que l’on pourrait appeler l’« espace émotionnel » et de son impact sur nos actes et nos relations interpersonnelles.
Date
Samedi 07 février 2026
> Autre date : Samedi 07 mars 2026 (mêmes horaires)
Horaires
10h – 17h30
Intervenante
Magali Telga
Tarif
Prix libre
Inscription
https://www.billetweb.fr/vivre-avec-ses-emotions-2026
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.billetweb.fr/vivre-avec-ses-emotions-2026 communication@maisondelaconversation.org
