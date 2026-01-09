Vivre avec ses émotions Maison de la Conversation Paris

Et si on prenait le temps d’en parler, de nos émotions ? Et si on prenait le temps de leur redonner une place ?

Une émotion… qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? Comment je la reconnais ? Qu’est-ce que j’en fais ? Comment influe-t-elle sur ma relation à l’autre ?

Autant de questions que l’atelier propose d’aborder en laissant vivre notre corps pour observer ce qu’il s’y passe et ce que cela nous fait.

Cet atelier offre un espace d’échange et d’exploration des émotions. Par l’expérimentation et les échanges avec le groupe, il permet de prendre conscience de ce que l’on pourrait appeler l’« espace émotionnel » et de son impact sur nos actes et nos relations interpersonnelles.

Date

Samedi 07 février 2026

> Autre date : Samedi 07 mars 2026 (mêmes horaires)

Horaires

10h – 17h30

Intervenante

Magali Telga

Tarif

Prix libre

Inscription

https://www.billetweb.fr/vivre-avec-ses-emotions-2026

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.billetweb.fr/vivre-avec-ses-emotions-2026
communication@maisondelaconversation.org



