« Vivre dans un nouveau monde. » Exposition 20 – 22 mars Espace Arthur Conte (Bibliothèque Municipale) Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:00:00+01:00

Exposition par l’association Arts en Fenouillèdes des œuvres (tout support) réalisées autour des Dix mots de l’édition 2026 pars les adhérents et amis de l’association, résident ou non à Caudiès de Fenouillèdes

Espace Arthur Conte (Bibliothèque Municipale) Place de la Mairie Caudiès de Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie

Dis-moi Dix mots

Pat Claudin