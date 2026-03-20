Vivre en cité-jardin Apéros art et histoire

Cité Bachellerie Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une visite pour découvrir le quartier Bachellerie, cité-jardin du plan d’aménagement urbain des années 1930, ou comment le logement moderne apparaît à Egletons.

Egletons, Cité Bachellerie

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une visite courte et d’une dégustation au moment de l’apéritif !

Tarifs 6€ Gratuit pour les -8 ans. .

Cité Bachellerie Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57

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English : Vivre en cité-jardin Apéros art et histoire

L’événement Vivre en cité-jardin Apéros art et histoire Égletons a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières