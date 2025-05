Vivre en famille avec les écrans et les réseaux sociaux – Bourges, 14 mai 2025 20:30, Bourges.

Gratuit

Début : 2025-05-14 20:30:00

fin : 2025-05-14

2025-05-14

La maison diocésaine propose une table ronde sur la thématique de la vie de famille avec les réseaux sociaux et écran.

Venez assister à cette table ronde et partager vos échanges autour de la thématique qui s’ancre dans une période très actuelle. EUR.

1 Rue Nicolas Leblanc

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 10 91

English :

The Maison Diocésaine is hosting a round table on the theme of family life with social networks and the screen.

German :

Das Diözesanhaus bietet eine Podiumsdiskussion zum Thema Familienleben mit sozialen Netzwerken und Bildschirm an.

Italiano :

Il centro diocesano ospita una tavola rotonda sul tema della vita familiare con i social network e lo schermo.

Espanol :

El centro diocesano acoge una mesa redonda sobre el tema de la vida familiar con las redes sociales y la pantalla.

