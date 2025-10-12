Vivre en harmonie avec la forêt Chabrillan
Vivre en harmonie avec la forêt
dans l’intimité d’une petite forêt villageoise, on se retrouve régulièrement pour des journées de vie sauvage. Les enfants regardent avec joie les adultes jouer et s’y mêlent avec entrain.
Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 69 25 88 contact@dryade26.org
English :
in the intimacy of a small village forest, people regularly get together for wilderness days. The children happily watch the adults play and mingle with gusto.
German :
in der Abgeschiedenheit eines kleinen Dorfwaldes trifft man sich regelmäßig zu Wildnistagen. Die Kinder sehen den Erwachsenen beim Spielen freudig zu und mischen sich munter ein.
Italiano :
nell’intimità della foresta di un piccolo villaggio, le persone si riuniscono regolarmente per giornate di divertimento nella natura. I bambini guardano volentieri gli adulti che giocano e si mescolano con gusto.
Espanol :
en la intimidad del bosque de un pequeño pueblo, la gente se reúne regularmente para pasar días de diversión en la naturaleza. Los niños observan felices a los adultos jugar y se mezclan con gusto.
