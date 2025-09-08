Vivre en Renard par Nicolas Baron Rue du Général de Gaulle Pontivy

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2026-03-17 14:30:00

fin : 2026-03-17 16:30:00

2026-03-17

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Docteur en histoire et professeur agrégé. Il s’est spécialisé dans l’histoire des animaux. Il a, entre autres, publié enragés . Une histoire animale (France XVIIe -XXe s.) et vivre en renard, la traversée du siècle. Le renard roux (Vulpes vulpes) est un canidé sauvage qui a de tout temps été combattu en raison de sa propension à s’en prendre à la basse-cour et au gibier. A partir de 1968 jusqu’en 1988, l’espèce a connu une période sombre en étant décimé par le virus de la rage et par des pratiques destructives (gazage, poison, etc.). Depuis le début de XXIe siècle, la situation de goupil évolue, entre conquête des villes et image plus positive, sans que cela ne remette toutefois en cause son statut négatif dans la réglementation. .

