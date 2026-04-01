Vivre Ensemble à Givry Bar FANTASTICO Givry
Vivre Ensemble à Givry Bar FANTASTICO Givry samedi 25 avril 2026.
Givry
Vivre Ensemble à Givry
Bar FANTASTICO 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
À l’initiative de l’UCAG, le samedi 25 avril 26 sera dédié au Vivre Ensemble à Givry.
À cette occasion, le bar FANTASTICO est heureux de vous proposer un après-midi particulier, concocté avec la complicité d’Aurélien BRY pâtissier, et de Marion PETIT, Bookclub ELLE M LIRE.
Nous vous invitons à partager 2 temps soit séparément soir en cumulé.
À partir de 14 h et jusqu’à 15 h 30 ATELIER DÉGUSTATION
À partir de 16 h et jusqu’à 18 h BOOKCLUB TATA livre de Valérie Perrin.
Ci-dessous, toutes les informations utiles pour venir, et si possible vous régaler et vous distraire.
Voir LIEN avec programme global toutes propositions confondues et programme de l’après-midi au Fantastico.
Atelier Dégustation 14 h00 15 h 30
Déguster ou confectionner des accords de saveurs en mignardises ou en shot
5 pâtisseries 5 chocolats 3 cocktails 2 mocktails
10 € par personne (uniquement pour l’atelier)
Résa. Gérard 06 30 59 14 57 ou Aurélien 03 85 44 31 44
Bookclub 16h00 18h00
Conversation animée, échanges ludiques et interactifs sur l’œuvre.
Partage et bonne humeur garantis !
20 € par personne (uniquement pour le bookclub)
Offre Prix spécial Journée Vivre Ensemble 25 € par personne avec cumul atelier et boockclub
20 Rue de la République, 71640 Givry
Elle M lire (Marion) 06.59.87.24.90 .
Bar FANTASTICO 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 87 24 90
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English : Vivre Ensemble à Givry
L’événement Vivre Ensemble à Givry Givry a été mis à jour le 2026-04-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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