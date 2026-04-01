L’événement se déploie en trois temps forts :

Une exposition en plein air, issue du livre France un album de famille, avec Hervé le Bras édité chez Actes Sud

Un studio photo conçu par Renzo Piano, architecte de renommée internationale, dans lequel je serai présent chaque jour pour photographier gratuitement celles et ceux qui souhaitent prendre part à l’album de famille des Français.

Des événements exceptionnels gratuits portés par la Fondation GoodPlanet autour de la solidarité et du vivre-ensemble, animés par des personnalités inspirantes, comme des Ciné-Débats Woman : deux séances avec Anastasia Mikova et moi, et avec Yael Braun-Pivet et Najat Vallaud-Belkacem, 6 milliards d’autres et Human avec les équipes du film et moi, Papicha avec Mounia Meddour, Welcome to Europe avec Cyril Montana, un showcase de 47Ter, Des DJ Set avec Aline Umber et Heres, Une conférence avec le gagnant de Nouvelle École Youssef Swatt’s, Du stand-up avec le Jamel Comedy Club et le Green Washing Comedy Club, Des récitals de violon avec Sarah Nemtanu, de piano avec Thomas Enhco et Tristan Pfaff, le duo Stepanova Gonzalez et Julian Taprest, une conférence du Docteur William Berrebi sur le microbiote, Séances de Yoga Géant, Séances de méditation géantes,

Et beaucoup beaucoup d’autres événements !

Suite au succès de l’exposition France, un album de famille, présentée à l’Hôtel de Ville de Paris du 20 octobre au 2 novembre dernier, les clichés seront exposés sur la Place de la Concorde. Ouverte à toutes et tous et entièrement gratuite.

Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) :



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