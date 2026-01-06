Vivre ensemble : quel avenir pour l’habitat inclusif ? Institut Curie Paris Mardi 27 janvier, 18h45 sur inscription

Vivre ensemble : quel avenir pour l’habitat inclusif ? Par HEC Alumni

Face à l’isolement social qui touche particulièrement les seniors, les jeunes, et plus encore les seniors LGBTQIA+ ou les personnes handicapées, mais aussi les foyers monoparentaux, et en particulier les femmes, des initiatives audacieuses émergent pour replacer la diversité, la solidarité et la dignité au cœur de l’habitat, et l’habitat au coeur du vivre-ensemble.

Cependant, de nombreuses questions demeurent :

➔ Comment définir le logement inclusif et quels sont ses enjeux, qualitatifs comme quantitatifs ?

➔ Comment intégrer efficacement l’accessibilité universelle, tout en conciliant viabilité économique des programmes et mixité sociale ?

➔ Quels sont réellement les attentes et besoins des personnes concernées, trop souvent oubliées dans le processus de conception ?

➔ Entre pouvoirs publics, constructeurs, bailleurs sociaux, associations et start-ups, qui sont les plus moteurs pour bâtir un habitat plus inclusif dans l’intérêt collectif ?

Explorer ces interrogations, c’est préparer l’avenir de nos villes, de nos villages et de nos communautés. C’est questionner les frontières de l’inclusion : entre la volonté de construire une société plus juste, ouverte et humaine, et le besoin de préserver un habitat privé, individuel et protecteur.

Quels nouveaux modèles devons-nous initier pour pouvoir concilier innovation, productivité et désir de mieux vivre ensemble, face aux défis démographiques, sociaux et éthiques qui s’annoncent ? Comment penser un habitat qui soit à la fois économiquement viable, juridiquement solide, socialement inclusif et respectueux des aspirations individuelles ?

Pour éclairer le sujet, nous avons l’honneur d’accueillir :

David Belliard – Président de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP)

Ancien journaliste et élu parisien, il devient adjoint à la Mairie de Paris en 2020 avant de prendre la tête de la RIVP. Il pilote aujourd’hui plus de 68 000 logements sociaux et œuvre pour un habitat plus inclusif et écologique.

Barthélémy Doat (HEC 93) – Fondateur d’ « Agora pour l’Habitant »

Ancien cadre de l’immobilier tertiaire, Barthélémy se consacre depuis 20 ans à l’économie sociale et solidaire. Il a fondé Madelus et la foncière solidaire « Agora pour l’Habitant », qui développe des modèles coopératifs de logements adaptés aux personnes.

Yankel Fijalkow – Enseignant-chercheur sociologue et urbaniste, co-directeur du Centre de Recherches sur l’Habitat

Professeur à l’ENSA Paris-Val de Seine, spécialiste du logement et des dynamiques urbaines, il codirige la Chaire « Le logement demain ». Il analyse les liens entre habitat, santé et bien-être dans les villes de demain. Il sera accompagné par Yaneira Wilson, architecte et sociologue, Maîtresse de conférence, Chargée de recherche projet SAPHIR (Santé Paris Habitat Histoire-s Immeuble Résidentiel) au Centre de Recherche sur l’Habitat.

Pascal Isoard-Thomas – Directeur général de la Fédération Habitat et Humanisme

Acteur engagé du secteur social depuis 20 ans, il a travaillé dans de grandes associations et piloté des initiatives solidaires à Lyon. Depuis 2024, il dirige Habitat et Humanisme, mouvement pionnier de l’insertion par le logement.

Comme toujours, un cocktail et un moment de networking prolongeront notre évènement pour les participant.e.s sur place.

️ Quand ? Mardi 27 janvier de 19h à 21h30 (accueil entre 18h30 et 18h50, fermeture des portes à 19h10).

Où ? Dans l’amphithéâtre Hélène Martel-Massignac de l’Institut Curie (accès PMR), et sur Zoom (le lien te sera envoyé juste avant l’évènement).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T18:45:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T21:30:00.000+01:00

