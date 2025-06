VIVRE ENTRE VIENNE ET LOIRE Chinon 6 juillet 2025 15:00

Indre-et-Loire

VIVRE ENTRE VIENNE ET LOIRE 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon Indre-et-Loire

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-07-06 16:00:00

2025-07-06

> 15H Visite commentée de l'exposition

"Vivre entre Vienne et Loire"

Découvrez les paysages de Loire et de Vienne à travers un parcours de visite qui explore les modes de vie et les activités liés à ces cours d'eau. Si l'histoire de la batellerie y occupe une place toute particulière, l'art contemporain permet également de questionner notre rapport à la rivière.

> 15H Visite commentée de l’exposition

“Vivre entre Vienne et Loire”

Découvrez les paysages de Loire et de Vienne à travers un parcours de visite qui explore les modes de vie et les activités liés à ces cours d’eau. Si l’histoire de la batellerie y occupe une place toute particulière, l’art contemporain permet également de questionner notre rapport à la rivière et au fleuve, d’hier à aujourd’hui. .

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr

English :

Discover the landscapes of the Loire and Vienne rivers on a tour that explores the lifestyles and activities associated with these waterways. While the history of inland waterway transport occupies a special place, contemporary art also provides an opportunity to question our relationship with the river.

German :

Entdecken Sie die Landschaften der Loire und der Vienne auf einem Rundgang, der die Lebensweisen und Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Wasserläufen erforscht. Die Geschichte der Binnenschifffahrt spielt hier eine besondere Rolle, aber auch die zeitgenössische Kunst stellt unsere Beziehung zum Fluss in Frage.

Italiano :

Scoprite i paesaggi dei fiumi Loira e Vienne in un tour che esplora gli stili di vita e le attività associate a queste vie d’acqua. Se la storia del trasporto fluviale occupa un posto speciale qui, l’arte contemporanea offre anche l’opportunità di interrogarsi sul nostro rapporto con il fiume.

Espanol :

Descubra los paisajes de los ríos Loira y Vienne en un recorrido que explora los estilos de vida y las actividades asociadas a estas vías navegables. Aunque la historia del transporte fluvial ocupa un lugar especial, el arte contemporáneo también ofrece la oportunidad de cuestionar nuestra relación con el río.

