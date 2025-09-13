Vivre et manger dans un milieu chaud et humide : l’Asie du sud-est. Rencontre et découvertes à la Mairie du 10ème Mairie du 10e arrondissement PARIS

Vivre et manger dans un milieu chaud et humide : l’Asie du sud-est. Rencontre et découvertes à la Mairie du 10ème Mairie du 10e arrondissement PARIS samedi 13 septembre 2025.

Samedi 13 septembre (16h-19h, salle des mariages de la Mairie du 10ème) Evénement festif et culturel sur le thème: « Vivre et manger en Asie du sud-est »

Conférence, lectures, performance poétique, dégustation du cuisine tropicale inspirée par la saison des pluies. Evénement organisé par l’Association Khao Niao Solidarité, dans le cadre des rencontres interculturelles du 10ème.

Le samedi 13 septembre 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

https://ensemble10.fr/ khaoniao.lao@gmail.com