Vivre la guerre en pays de Lorient (1939-1949) Médiathèque Riec-sur-Bélon
mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Vivre la guerre en pays de Lorient (1939-1949)
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-11-04
Cette exposition, créée au terme d’un partenariat entre Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté, raconte la vie dans la poche de Lorient pendant la Seconde Guerre mondiale, et revient aussi sur la vie des habitants et habitantes du pays de Quimperlé à cette époque. Exposition visible jusqu’au 3 octobre aux horaires de la médiathèque .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 39 50 39
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English :
L’événement Vivre la guerre en pays de Lorient (1939-1949) Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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