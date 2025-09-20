Vivre la Libération ! – Expérience Immersive Musée de la résistance et de la déportation Grenoble

Vivre la Libération ! – Expérience Immersive 20 et 21 septembre Musée de la résistance et de la déportation Isère

dès 12 ans, entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Durant 7 minutes, ce sont les émotions que les femmes et les hommes de l’époque ont ressenties qui sont transposées : la sidération face aux scènes de destruction, la peur des combats et du retour de l’occupant, la joie qui accueille les héros, la colère envers les traîtres et l’espoir de voir la République renaître !

Le dispositif est sonorisé et réalisé à partir du fonds de photographies et de films du Musée.

à partir de 12 ans

Musée de la résistance et de la déportation 14 Rue Hébert, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476423853 https://musees.isere.fr/musee/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere Initié il y a plus de cinquante ans par d’anciens résistants, déportés et des enseignants, conçu dans un esprit pédagogique et de transmission, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère est un musée d’histoire et de société. En 1994, il devient départemental et s’installe 14, rue Hébert à Grenoble. Il met en lumière l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à partir des faits et vécus locaux et restitue dans leur chronologie, les causes et les conséquences du conflit. Il permet aussi de comprendre comment et à partir de quels choix individuels est née la Résistance et souligne l’ampleur des souffrances et des sacrifices de ceux qui se sont engagés pour permettre le retour de la République. Au-delà, le musée interroge le visiteur sur les enseignements que notre société peut tirer de l’histoire, autour des valeurs intemporelles de la Résistance et celles des Droits de l’Homme. Transports en commun : Tramway ligne A : arrêt Verdun-Préfecture. Tramway ligne C :arrêt Hôtel de ville. Bus : ligne C1, C11 : arrêt Hôtel de Ville. lignes 14, 15 et 6020 : arrêt Verdun Préfecture. lignes 13 et 16 : arrêt Mutualité.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère