Vivre la retraite La Salicorne Saujon
Vivre la retraite La Salicorne Saujon vendredi 5 décembre 2025.
Vivre la retraite
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 09:30:00
fin : 2025-12-05 12:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Journée de conférences, stands et ateliers à destination des futurs jeunes et actuels retraités.
.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 66 56 accueil.ccas@mairie-saujon.fr
English :
A day of conferences, stands and workshops for future and current retirees.
German :
Ein Tag mit Konferenzen, Ständen und Workshops für zukünftige junge und derzeitige Rentner.
Italiano :
Una giornata di conferenze, stand e workshop per futuri e attuali pensionati.
Espanol :
Una jornada de conferencias, stands y talleres para futuros y actuales jubilados.
L’événement Vivre la retraite Saujon a été mis à jour le 2025-10-17 par Mairie de Saujon