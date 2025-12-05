Vivre la retraite La Salicorne Saujon

Vivre la retraite

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 09:30:00

fin : 2025-12-05 12:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Journée de conférences, stands et ateliers à destination des futurs jeunes et actuels retraités.

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 66 56 accueil.ccas@mairie-saujon.fr

English :

A day of conferences, stands and workshops for future and current retirees.

German :

Ein Tag mit Konferenzen, Ständen und Workshops für zukünftige junge und derzeitige Rentner.

Italiano :

Una giornata di conferenze, stand e workshop per futuri e attuali pensionati.

Espanol :

Una jornada de conferencias, stands y talleres para futuros y actuales jubilados.

L’événement Vivre la retraite Saujon a été mis à jour le 2025-10-17 par Mairie de Saujon