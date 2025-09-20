Vivre l’architecture à la Chapelle des Jésuites Chapelle des Jésuites Quimper

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Vivre L’architecture à La Chapelle des Jésuites

Poussez les portes de cette chapelle du XVIIe siècle, inspirée de la célèbre église du Gesù à Rome. Témoignage emblématique des nouveaux ordres religieux nés de la Réforme catholique au XVIe siècle, elle abrite aujourd’hui un auditorium, espace dédié au Conservatoire de musique et de théâtre de Quimper.

Cette année, la Maison du patrimoine y insuffle une nouvelle dynamique avec de nombreuses propositions culturelles et artistiques.

→ En Avant La Musique !

Concert-Visite

Samedi / 14h

Piano en solo ou en duo, sous la direction de Patricia Mazé

Samedi / 16h

Concert de musique traditionnelle, sous la direction de Yann Cariou

—

Chaque concert est suivi d’une visite guidée de la chapelle, menée par la cheffe de projet Ville d’art et d’histoire.

e-réservation*

Durée : 45 min (dont 20 minutes de concert)

→ Yoga-Patrimoine

Activité sportive – Samedi / 17h30

À la croisée de la paix intérieure et de l’héritage spirituel, rejoignez-nous pour une séance de yoga revitalisante au cœur de la chapelle des jésuites, un lieu chargé d’histoire et imprégné de spiritualité en compagnie de Tonya Gorn.

—

e-réservation*

Durée : 1h30 (dont 20 minutes de présentation en amont)

→ Le coffre du temps

jeu patrimonial – Samedi / 20h

Barnet Audry, professeur d’histoire de l’art au Pôle Universitaire de Quimper n’a pas apprécié la qualité désastreuse des derniers exposés de ses étudiants. Fou de rage et partiellement sorcier, il a provoqué dans sa colère une vraie faille spatio-temporelle. Vous êtes les seuls à pouvoir apaiser ce professeur et reformer la vérité historique !

—

e-réservation*

Durée : 2h

→ En Quête de Projection !

Escape-Game en famille avec Projection de courts métrages proposé par l’Association Gros Plan – Dimanche / 11h

En famille, plongez au cœur d’une enquête immersive autour des origines du cinéma. Accompagnés de leurs parents, les enfants devront résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et collecter des indices pour permettre la projection du film. Un défi collectif à relever en 45 minutes chrono !

—

e-réservation*

Durée : 45 min

→ Prenez Place, le film commence !

Projections de films sur l’architecture et l’urbanisme, proposées par l’Association Gros Plan – Dimanche / 15h

Cinq petits films qui racontent la ville, l’espace dans lequel on évolue

ou dans lequel on se souvient.

– Lisboa Orchestra de Guillaume Delapierre (12 min – documentaire)

– Chien Bleu de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (17 min – fiction)

– Cul De Bouteille de Jean-Claude Rozec (9 min – animation)

– La Meilleure Façon de Tracer, de l’amicale du réel – (12 min – documentaire)

– Wrapped de Falko Paeper, Florian Wittmann, Roman Kälin (4 min – expérimental)

—

Séance pour toutes et tous, à partir de 8 ans.

e-réservation*

Durée : 1h

Chapelle des Jésuites Place Claude le Coz, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper