Vivre le brame du cerf Mathaux dimanche 28 septembre 2025.

6 Rue De Radonvilliers L’Étape Mathaux Aube

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28 20:00:00

2025-09-28

Vous connaissez sans doute ce cri qui fait résonner les forêts, mais l’avez-vous déjà entendu ? On vous propose de venir vibrer au son de ce spectacle impressionnant.

Seulement trois semaines par an, les mâles se testent ou se combattent pour avoir l’opportunité de se reproduire. L’occasion unique de les écouter pousser le fameux brame !

Grâce aux jumelles et longues-vues vous pourrez parfaitement les observer depuis la digue du lac du Temple.

Réservation en ligne.

Les enfants sont les bienvenus à cette sortie ludique et pédagogique. 15 .

6 Rue De Radonvilliers L’Étape Mathaux 10500 Aube Grand Est +33 6 86 46 68 71 maximilien.guide@gmail.com

