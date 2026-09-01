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Vivre le brame du cerf Mathaux

mercredi 30 septembre 2026 · Mathaux

Vivre le brame du cerf Mathaux

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Lieu-dit l'Etape
Ville
10500 Mathaux
Département
Aube
Tarif
15 Tarif de base - plein tarif

Mathaux

Vivre le brame du cerf

Lieu-dit l’Etape Mathaux Aube

Tarif : – – Eur
15
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:00:00
fin : 2026-09-30 20:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Vous connaissez sans doute ce cri qui fait résonner les forêts, mais l’avez-vous déjà entendu ? Venez vibrer au son de ce spectacle impressionnant. Seulement trois semaines par an, les mâles se testent ou se combattent pour avoir l’opportunité de se reproduire. L’occasion unique de les écouter pousser le fameux « brame » ! Grâce aux jumelles et longues-vues à disposition, vous pourrez parfaitement les observer depuis la digue du lac du Temple. Les enfants sont les bienvenus à cette sortie ludique et pédagogique.

Prêt de matériel d’observation : longues vues et jumelles fournies.

A partir de 6 ans. 15  .

Lieu-dit l’Etape Mathaux 10500 Aube Grand Est +33 6 86 46 68 71 

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English :

L’événement Vivre le brame du cerf Mathaux a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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