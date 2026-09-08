Vivre le brame du cerf Mathaux
dimanche 11 octobre 2026 · Mathaux
Informations pratiques
Mathaux
Vivre le brame du cerf
Lieu-dit l’Etape Mathaux Aube
Tarif : – – Eur
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 18:00:00
fin : 2026-10-11 20:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Vous connaissez sans doute ce cri qui fait résonner les forêts, mais l’avez-vous déjà entendu ? Venez vibrer au son de ce spectacle impressionnant. Seulement trois semaines par an, les mâles se testent ou se combattent pour avoir l’opportunité de se reproduire. L’occasion unique de les écouter pousser le fameux « brame » ! Grâce aux jumelles et longues-vues à disposition, vous pourrez parfaitement les observer depuis la digue du lac du Temple. Les enfants sont les bienvenus à cette sortie ludique et pédagogique.
Prêt de matériel d’observation : longues vues et jumelles fournies.
A partir de 6 ans. 15 .
Lieu-dit l’Etape Mathaux 10500 Aube Grand Est +33 6 86 46 68 71
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English :
L’événement Vivre le brame du cerf Mathaux a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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